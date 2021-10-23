Боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане

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Боевые корабли России и Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана.
Боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана», — говорится в заявлении.

В рамках патрулирования группировка кораблей прошла через Сангарский пролив. Военнослужащие флотов двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и провели ряд тренировок.

Ранее сообщалось, что корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минами.

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