В Забайкальском крае смягчили антикоронавирусные ограничения
Отмечается, что возобновляется работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций и образовательных организаций.
«Решение о частичном снятии ограничений связано со снижением в крае детской заболеваемости коронавирусом. Темп упал с 6,2% до 5,2%», — заявил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Уточняется, что принимать посетителей можно только при соблюдении всех антиковидных мер, таких как наличие и проверка QR-кодов, а также обязательное использование средств индивидуальной защиты.
Ограничения для организаций общественного питания пока сохраняются.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.