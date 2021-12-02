В Забайкальском крае смягчили антикоронавирусные ограничения

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Со 2 декабря в Забайкальском крае смягчают часть действующих ограничений, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что возобновляется работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций и  образовательных организаций.

«Решение о частичном снятии ограничений связано со снижением в крае детской заболеваемости коронавирусом. Темп упал с 6,2% до 5,2%», —  заявил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Уточняется, что принимать посетителей можно только при соблюдении всех антиковидных мер, таких как наличие и проверка QR-кодов, а также обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Ограничения для организаций общественного питания пока сохраняются.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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