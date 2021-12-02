На Новолипецком металлургическом комбинате при обрушении мостового крана погиб человек
«Находившаяся в кабине машинист погибла. Выражаем искреннее соболезнование», — приводит агентство сообщение пресс-службы.
Отмечается, что инцидент произошёл во время выполнения стандартной технологической операции.
В настоящее время выясняются причины случившегося.
14 ноября на НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием, в результате чего пострадал один человек.
Прокуратура Липецкой области провела проверку по факту данного инцидента. В СК возбудили уголовное дело по факту пожара на комбинате в Липецкой области.