На Новолипецком металлургическом комбинате при обрушении мостового крана погиб человек

В одном из конвертерных цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обрушился мостовой кран, в результате чего погибла находившаяся в кабине машинистка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Находившаяся в кабине машинист погибла. Выражаем искреннее соболезнование», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что инцидент произошёл во время выполнения стандартной технологической операции.

В настоящее время выясняются причины случившегося.

14 ноября на НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием, в результате чего пострадал один человек.

Прокуратура Липецкой области провела проверку по факту данного инцидента. В СК возбудили уголовное дело по факту пожара на комбинате в Липецкой области.