Гинцбург предупредил, что новый вариант COVID-19 «омикрон» может вытеснить «дельту»

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новый штамм коронавируса «омикрон» сможет вытеснить вариант «дельта» в случае, если он будет легче передаваться.

«Он («омикрон». — RT) может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», — цитирует ТАСС заявление учёного.

Гинцбург объяснил, что это может произойти в том случае, если у нового варианта будет более длительный инкубационный период и при этом он сам будет высококонтагиозным.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 23 страны сообщили о выявлении штамма коронавируса «омикрон».

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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