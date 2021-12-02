Гинцбург предупредил, что новый вариант COVID-19 «омикрон» может вытеснить «дельту»
«Он («омикрон». — RT) может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», — цитирует ТАСС заявление учёного.
Гинцбург объяснил, что это может произойти в том случае, если у нового варианта будет более длительный инкубационный период и при этом он сам будет высококонтагиозным.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 23 страны сообщили о выявлении штамма коронавируса «омикрон».
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».