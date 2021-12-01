Московский омбудсмен рассказала о самых частых обращениях родителей во время пандемии

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала о самых частых обращениях родителей в период пандемии.

«Обращения связаны с ограничением свободы передвижения семьи. У нас увеличилось количество разводов в период пандемии, а если увеличилось количество разводов, то, как следствие, начинают появляться жалобы по определению места жительства ребёнка и порядка общения с ним», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, количество подобного рода обращений всегда стабильно высокое, но в период пандемии наблюдается ещё больший рост.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, какие обращения получала от граждан в 2021 году.