Москалькова рассказала, какие обращения получала от россиян в 2021 году

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, какие обращения получала от граждан в 2021 году.
Москалькова рассказала, какие обращения получала от россиян в 2021 году
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что россияне стали чаще просить защитить их права на жильё.

«Только за последние девять месяцев их количество увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за это время к нам поступило более 3 тыс. жалоб, из которых десятая часть — коллективные. Стоит отметить, что государство многое предпринимает для решения традиционно непростого жилищного вопроса, но нерешённых проблем пока достаточно много», — сообщила омбудсмен.

По её словам, чаще всего люди обращаются по поводу завышения платы за жильё и коммунальные услуги — по сравнению с 2020 годом число таких просьб выросло на 71%.

Почти в три раза больше обращений стало по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья, отметила Москалькова.

«Больше всего просьб помочь защитить и восстановить права на жилище поступило из Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов», — добавила она.

Москалькова напомнила, что 24 ноября состоится Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвящённый соблюдению прав граждан на жильё.

Ранее Москалькова рассказала, сколько звонков поступило на её горячую линию с начала 2021 года.

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