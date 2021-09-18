Москалькова рассказала о количестве звонков на её горячую линию за 2021 год

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, сколько звонков поступило на её горячую линию с начала 2021 года.
Москалькова рассказала о количестве звонков на её горячую линию за 2021 год
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

«В прошлом году к нам поступило 10 тыс. звонков, а за 8,5 месяца этого года их уже 10 227», — сообщила она на своей странице в Instagram.

Также омбудсмен отметила, что большое число звонков поступает по вопросам защиты трудовых и жилищных прав, охраны здоровья, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

Ранее Москалькова сообщила о приглашении иностранных омбудсменов на выборы в России.

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