Москалькова рассказала о количестве звонков на её горячую линию за 2021 год
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«В прошлом году к нам поступило 10 тыс. звонков, а за 8,5 месяца этого года их уже 10 227», — сообщила она на своей странице в Instagram.
Также омбудсмен отметила, что большое число звонков поступает по вопросам защиты трудовых и жилищных прав, охраны здоровья, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.
Ранее Москалькова сообщила о приглашении иностранных омбудсменов на выборы в России.