Москалькова сообщила о приглашении иностранных омбудсменов на выборы в России
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- РИА Новости
В ходе заседания ЦИК она отметила, что на выборы приедут представители Нидерландов, Венгрии, Германии и Австрии, а также президент Европейского института омбудсменов со своим заместителем и практически все уполномоченные по правам человека государств — членов СНГ.
По словам Москальковой, гости посетят не только российскую столицу, но и ряд регионов страны.
«К нашим новациям избирательного процесса у них огромный интерес, и нас это очень радует. У нас будет возможность обменяться опытом», — приводит ее слова Интерфакс.
С 29 августа голосование началось в труднодоступных или отдалённых регионах России.