Москалькова сообщила о приглашении иностранных омбудсменов на выборы в России

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Впервые на парламентские выборы в России приглашены иностранные омбудсмены восьми государств в качестве экспертов, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова сообщила о приглашении иностранных омбудсменов на выборы в России
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В ходе заседания ЦИК она отметила, что на выборы приедут представители Нидерландов, Венгрии, Германии и Австрии, а также президент Европейского института омбудсменов со своим заместителем и практически все уполномоченные по правам человека государств — членов СНГ.

По словам Москальковой, гости посетят не только российскую столицу, но и ряд регионов страны.

«К нашим новациям избирательного процесса у них огромный интерес, и нас это очень радует. У нас будет возможность обменяться опытом», — приводит ее слова Интерфакс.

С 29 августа голосование началось в труднодоступных или отдалённых регионах России.

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