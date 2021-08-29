В российских регионах начинается досрочное голосование в труднодоступных местностях

С 29 августа в труднодоступных или отдалённых регионах России начинается досрочное голосование на выборах в сентябре.

Кроме того, начинается голосование в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК, заранее проголосовать в труднодоступных местностях, а также на судах смогут жители 11 регионов: Якутии, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского края, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В Калининградской области досрочное голосование будет организовано только для групп избирателей, находящихся на судах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о главных задачах, которые стоят перед комиссией накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», в Калининграде рассказали о подготовке к сентябрьским выборам в Госдуму.