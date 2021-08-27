Памфилова назвала приоритетные задачи ЦИК накануне выборов в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о главных задачах, которые стоят перед комиссией накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

Об этом сообщает kp.ru.

«Основная задача — чтобы никто не сомневался в легитимности выборов. В целом ряде регионов не все нам рады. Много кто пытался раньше подмять под себя систему, но сейчас у них не осталось возможностей сделать это. Что касается явки — никаких прогнозов я не даю. Наша задача — максимально людей проинформировать о том, какие у них есть права и возможности. Мы обеспечиваем доступность выборов и должны разъяснить россиянам, чтобы им была более понятна эта система. Явка — не наша задача», — прокомментировала Памфилова.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», в Калининграде рассказали о подготовке к сентябрьским выборам в Госдуму.