Памфилова назвала приоритетные задачи ЦИК накануне выборов в Госдуму
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Об этом сообщает kp.ru.
«Основная задача — чтобы никто не сомневался в легитимности выборов. В целом ряде регионов не все нам рады. Много кто пытался раньше подмять под себя систему, но сейчас у них не осталось возможностей сделать это. Что касается явки — никаких прогнозов я не даю. Наша задача — максимально людей проинформировать о том, какие у них есть права и возможности. Мы обеспечиваем доступность выборов и должны разъяснить россиянам, чтобы им была более понятна эта система. Явка — не наша задача», — прокомментировала Памфилова.
Как ранее сообщала газета «Взгляд», в Калининграде рассказали о подготовке к сентябрьским выборам в Госдуму.