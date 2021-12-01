Прибывающие в Ивановскую область из Африки должны будут пройти ПЦР-тест

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Граждане, которые приедут в Ивановскую область из стран Африки, из-за напряжённой ситуации с коронавирусом должны будут пройти ПЦР-тестирование.
Прибывающие в Ивановскую область из Африки должны будут пройти ПЦР-тест
  • Reuters

Отмечается, что данное правило распространится и на прибывающих из других стран некоторых регионов мира.

«Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона на основании письма Минздрава России принял решение об обязательном ПЦР-тестировании всех граждан, прибывших в Ивановскую область из Египта, ЮАР, ОАЭ и других африканских стран, а также Гонконга», — говорится в сообщении правительства региона.

Соответствующее решение принято с учётом скорости распространения нового штамма «омикрон».

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за штамма коронавируса «омикрон».

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