Тюменский экспортный форум пройдёт 7 декабря

Тюменский экспортный форум состоится 7 декабря.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Запланирован гибридный формат — в телестудии будут присутствовать представители органов исполнительной власти, институтов развития ВЭД, ведущие экспортёры, в режиме онлайн — спикеры из разных точек мира.

Как ожидается, форум соберёт более 50 экспертов.

Деловая программа состоит из восьми тематических секций.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.