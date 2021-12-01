Тюменский экспортный форум пройдёт 7 декабря

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Тюменский экспортный форум состоится 7 декабря.
Тюменский экспортный форум пройдёт 7 декабря
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Запланирован гибридный формат — в телестудии будут присутствовать представители органов исполнительной власти, институтов развития ВЭД, ведущие экспортёры, в режиме онлайн — спикеры из разных точек мира.

Как ожидается, форум соберёт более 50 экспертов.

Деловая программа состоит из восьми тематических секций.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.

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