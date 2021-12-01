В Подмосковье врачи получили первые участки по льготной программе

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В Московской области врачи получили первые 127 участков по льготной программе.
В Подмосковье врачи получили первые участки по льготной программе
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, данная мера особенно актуальна для отдалённых районов.

«Дополнительная мера социальной поддержки позволит привлечь на отдалённые территории Подмосковья новые медицинские кадры», — сказала она.

Стригункова уточнила, что соответствующие заявки подали более 200 врачей, в основном это медики из Бронниц, Воскресенска, Павловского Посада, Луховиц, Шатуры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги.

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