Росстат: безработица в России закрепилась на историческом минимуме — 4,3%
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- РИА Новости
«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составил 4,3%», — цитирует РИА Новости сообщение федеральной службы.
Отмечается, что данный исторический минимум был впервые зафиксирован в августе 2019 года, когда численность безработных составляла 3,258 млн.
Ранее в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что уровень занятости населения в стране превысил допандемийный.