Росстат: безработица в России закрепилась на историческом минимуме — 4,3%

Безработица в России в октябре сохранилась на уровне исторического минимума — 4,3%, об этом говорят данные Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составил 4,3%», — цитирует РИА Новости сообщение федеральной службы.

Отмечается, что данный исторический минимум был впервые зафиксирован в августе 2019 года, когда численность безработных составляла 3,258 млн.

Ранее в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что уровень занятости населения в стране превысил допандемийный.