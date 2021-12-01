Росстат: безработица в России закрепилась на историческом минимуме — 4,3%

Короткая ссылка
Безработица в России в октябре сохранилась на уровне исторического минимума — 4,3%, об этом говорят данные Росстата.
Росстат: безработица в России закрепилась на историческом минимуме — 4,3%
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составил 4,3%», — цитирует РИА Новости сообщение федеральной службы.

Отмечается, что данный исторический минимум был впервые зафиксирован в августе 2019 года, когда численность безработных составляла 3,258 млн.

Ранее в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что уровень занятости населения в стране превысил допандемийный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить