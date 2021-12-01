В РЭО рассказали о дизайне статуэтки «Зелёной премии»

Короткая ссылка
В Российском экологическом операторе рассказали о дизайне статуэтки «Зелёной премии».
В РЭО рассказали о дизайне статуэтки «Зелёной премии»
  • © Российский Экологический Оператор
  • Facebook

Об этом сообщает телеканал «360».

«Концепция статуэтки очень простая. Премия даётся за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде. И художники Recycle Group предложили создать статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас является одним из трендов в индустрии моды», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, художники сделали статуэтки из обычных пластиковых бутылок. К каждой прикреплён QR-код, при наведении на который появляется капля воды в дополненной реальности.

«Это символ того, к чему стремится Российский экологический оператор и, надеюсь, все жители России, — к чистоте нашей планеты», — пояснил Буцаев.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ликвидировали 716 свалок с начала года.

Также стало известно, что для Тульской области закупят 450 контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом рассказали на пресс-конференции регионального Министерства природных ресурсов и экологии, передаёт Тульская служба новостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить