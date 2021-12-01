В РЭО рассказали о дизайне статуэтки «Зелёной премии»

В Российском экологическом операторе рассказали о дизайне статуэтки «Зелёной премии».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Концепция статуэтки очень простая. Премия даётся за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде. И художники Recycle Group предложили создать статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас является одним из трендов в индустрии моды», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, художники сделали статуэтки из обычных пластиковых бутылок. К каждой прикреплён QR-код, при наведении на который появляется капля воды в дополненной реальности.

«Это символ того, к чему стремится Российский экологический оператор и, надеюсь, все жители России, — к чистоте нашей планеты», — пояснил Буцаев.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ликвидировали 716 свалок с начала года.

Также стало известно, что для Тульской области закупят 450 контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом рассказали на пресс-конференции регионального Министерства природных ресурсов и экологии, передаёт Тульская служба новостей.