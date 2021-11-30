В ЯНАО ликвидировали 716 свалок с начала года

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В Департаменте природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа подвели итоги работы за 2021 год.
В ЯНАО ликвидировали 716 свалок с начала года
  • © Лаура Коробкова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В частности, было ликвидировано 716 свалок.

Восстановлено 608 га леса, в 14 раз больше, чем годом ранее.

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