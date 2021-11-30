В ЯНАО ликвидировали 716 свалок с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
В частности, было ликвидировано 716 свалок.
Восстановлено 608 га леса, в 14 раз больше, чем годом ранее.
В акции «Берег добрых дел» приняли участие почти 4,5 тыс. человек. Очищено 77 км береговой линии на 43 водоёмах, вывезено более 1800 кубометров мусора.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.