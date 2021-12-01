Мишустин сделал замечание «хихикавшим» на заседании губернаторам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание двум губернаторам, которые, по его словам, «хихикали» во время выступления главы Сбера Германа Грефа на заседании.

Об этом Мишустин заявил в ходе заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

«Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Отмечается, что перед этим на заседании выступал Греф, который предлагал решения для бизнеса.

По данным агентства, на заседании были губернаторы Новгородской и Калининградской областей Андрей Никитин и Антон Алиханов.

30 ноября Мишустин поручил главам российских регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса и лично контролировать соблюдение ограничительных мер.