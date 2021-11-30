Мишустин поручил главам регионов контролировать наращивание темпов вакцинации

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам российских регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса и лично контролировать соблюдение ограничительных мер.

«Президент рекомендовал властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, сейчас это «самое важное направление работы» глав регионов.

Российский премьер призвал губернаторов продолжать наращивание темпов вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 и наращивание темпов вакцинации.