В центре Гамалеи допустили необходимость третьей дозы вакцины при сниженном иммунитете

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин на форуме «Здравоохранение в России — 2021» заявил, что «есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная, бустерная, доза» вакцины от коронавируса.

Он отметил, что «есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим — две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели».

«А есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная, бустерная, доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции (вируса)», — цитирует ТАСС Гущина.

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