В Кремле заявили о готовности России к борьбе с новыми угрозами коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России к борьбе с новыми возможными угрозами пандемии коронавируса.

По его словам, российские регионы действуют в соответствии с текущей ситуацией.

Он отметил, что любые ограничения так или иначе оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям.

При этом Песков объяснил, что если в регионах наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, то некоторые ограничения отменяются.

«Вместе с тем, вся система готова к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».