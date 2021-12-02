Опрос: 57% россиян хотели бы узнать, как лучше защититься от цифровых угроз
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Больше интересуются темой кибербезопасности молодые россияне в возрасте до 34 лет (68%) и респонденты с высшим образованием (64% против 54% россиян без высшего образования).
Активнее других стремятся развить навыки личной цифровой безопасности молодые девушки в возрасте до 24 лет (интересуются темой 73% против 68% среди юношей). Однако с возрастом картина выравнивается: среди респондентов 45—59 лет заявляют о своём желании получить соответствующие знания 58% мужчин и 60% женщин.
Согласно данным исследования, респонденты в возрасте 60 лет и старше уделяют теме кибербезопасности меньше внимания, чем представители других возрастных групп (42% против 57% в среднем по стране).
Также меньше интересуются способами защиты своих данных в онлайн-пространстве неработающие россияне (47% интересуются темой против 63% среди трудоустроенных).
Всего в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России.
В августе в МВД опубликовали статистику, согласно которой по итогам шести месяцев 2021 года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.