Опрос: 57% россиян хотели бы узнать, как лучше защититься от цифровых угроз

Специалисты аналитического центра НАФИ выяснили, что более половины россиян (57%) хотели бы узнать, как лучше защититься от цифровых угроз, и развить навыки безопасного использования цифровых устройств и технологий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые есть в распоряжении RT.

Больше интересуются темой кибербезопасности молодые россияне в возрасте до 34 лет (68%) и респонденты с высшим образованием (64% против 54% россиян без высшего образования).

Активнее других стремятся развить навыки личной цифровой безопасности молодые девушки в возрасте до 24 лет (интересуются темой 73% против 68% среди юношей). Однако с возрастом картина выравнивается: среди респондентов 45—59 лет заявляют о своём желании получить соответствующие знания 58% мужчин и 60% женщин.

Согласно данным исследования, респонденты в возрасте 60 лет и старше уделяют теме кибербезопасности меньше внимания, чем представители других возрастных групп (42% против 57% в среднем по стране).

Также меньше интересуются способами защиты своих данных в онлайн-пространстве неработающие россияне (47% интересуются темой против 63% среди трудоустроенных).

Всего в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России.

В августе в МВД опубликовали статистику, согласно которой по итогам шести месяцев 2021 года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.