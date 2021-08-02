В МВД рассказали о росте числа преступлений в интернете

По итогам шести месяцев 2021 года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился RT.

«Зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении ведомства.

Больше половины таких преступлений (57,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (154,9 тыс.), две трети совершается с использованием сети интернет (182,7 тыс.), более трети — при помощи средств мобильной связи (108,9 тыс.).

Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Чечне (176,9%), Дагестане (141,2%), Московской (126,5%) и Тульской (117,9%) областях, а также в Туве (110,2%).

Наименьший — в Псковской (-20,8%), Ивановской (-18,8%) областях, в Республике Марий Эл (-15%), Курганской (-11,9%) и Рязанской (-10,7%) областях.

По мнению специалиста по кибербезопасности Андрея Масаловича, взрывной рост начался весной прошлого года с приходом самоизоляции и коронавируса.

«Из-за появления новых видов программного обеспечения: на рынок вышло сырое программное обеспечение, расширился спектр атак, связанный с удалённой работой», — отметил эксперт.

Он считает необходимым обеспечить пропаганду цифровой гигиены.

«Люди не понимают простых правил существования в цифровом мире. Нужно обучать сотрудников новым методам, чтобы грамотные оперативники учились строить процесс по-новому и осваивали новые программы для этого. Нужно обеспечение межведомственного взаимодействия», — добавил Масалович.

Ранее сообщалось, что в России за период с января по март 2021 года наибольшие темпы роста преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, наблюдаются в Санкт-Петербурге, Тульской области, Туве, Ленинградской области и Ингушетии.