В Нижегородской области возбудили дело о халатности после смерти девочки с муковисцидозом

Уголовное дело о халатности возбуждено в Нижегородской области по материалам СМИ о смерти десятилетней девочки из-за того, что её вовремя не обеспечили необходимым лекарством, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказали ИА «Время Н» в региональном Минздраве, все случаи смерти детей в регионе проверяются и разбираются.

Кроме того, из-за смерти девочки проводится ведомственная проверка качества и безопасности оказания ребёнку медпомощи.

Десятилетняя Ева из Нижнего Новгорода умерла в Москве. По словам директора благотворительного фонда «Кислород» Майи Сониной, мама девочки долго добивалась необходимого для ребёнка препарата «Трикафта», который не зарегистрирован в России.