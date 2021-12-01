Улицу в Калининграде переименовали в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве

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В Калининграде Посольскую улицу переименовали в улицу Героя России Зиничева в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Об этом сообщил мэр города Евгений Любивый.
Улицу в Калининграде переименовали в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«На карте города появятся несколько новых улиц. Улицу Посольскую решено переименовать в улицу Героя России Зиничева. Я считаю, что улица в Калининграде будет по праву носить имя Евгения Зиничева. На этой улице пока нет зданий, но в этом районе запроектированы школа и детский сад», — написал мэр во «ВКонтакте».

18 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что улицу в Грозном назовут именем Зиничева.

Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях в Норильске, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника.

Министру присвоено звание Героя России посмертно. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занимал с 2018 года.

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