Улицу в Грозном переименуют в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что улицу в Грозном назовут именем главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего на учениях в Норильске при исполнении служебного долга.

Кадыров заявил об этом по итогам встречи с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андреем Гуровичем.

«Прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС России Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение», — говорится на странице главы Чечни во «ВКонтакте».

По его словам, Зиничев был «исключительно мужественным человеком, настоящим профессионалом».

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

Министр погиб на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа режиссёра Александра Мельника.