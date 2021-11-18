Улицу в Грозном переименуют в честь погибшего главы МЧС Зиничева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что улицу в Грозном назовут именем главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего на учениях в Норильске при исполнении служебного долга.
Улицу в Грозном переименуют в честь погибшего главы МЧС Зиничева
  • globallookpress.com
  • © EMERCOM of Russia

Кадыров заявил об этом по итогам встречи с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андреем Гуровичем.

«Прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС России Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение», — говорится на странице главы Чечни во «ВКонтакте».

По его словам, Зиничев был «исключительно мужественным человеком, настоящим профессионалом». 

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

Министр погиб на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа режиссёра Александра Мельника.

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