Улицу в Грозном переименуют в честь погибшего главы МЧС Зиничева
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Кадыров заявил об этом по итогам встречи с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андреем Гуровичем.
«Прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС России Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение», — говорится на странице главы Чечни во «ВКонтакте».
По его словам, Зиничев был «исключительно мужественным человеком, настоящим профессионалом».
В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.
Министр погиб на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа режиссёра Александра Мельника.