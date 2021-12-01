В МВД дали рекомендации автолюбителям в преддверии зимнего сезона

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Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин дал рекомендации водителям в преддверии зимнего сезона.
В МВД дали рекомендации автолюбителям в преддверии зимнего сезона
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«Это всегда сложное время перехода с осеннего на зимний период, когда природные катаклизмы привносят сложности в процесс движения. Появление снежного покрова, резкое обледенение — из-за этого происходит снижение скоростного режима или, наоборот, невозможность удержания транспортного средства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, всем водителям необходимо вести автомобиль с учётом метеорологических, климатических и дорожных условий.

Генерал-майор полиции также призвал автомобилистов не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, вести себя предельно осторожно на дорогах.

«Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и не создавать опасности как для себя, так и для окружающих», — цитирует Кузина kp.ru.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил, что в ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, важнее всего соблюдать скоростной режим.

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