В МВД дали рекомендации автолюбителям в преддверии зимнего сезона
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«Это всегда сложное время перехода с осеннего на зимний период, когда природные катаклизмы привносят сложности в процесс движения. Появление снежного покрова, резкое обледенение — из-за этого происходит снижение скоростного режима или, наоборот, невозможность удержания транспортного средства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, всем водителям необходимо вести автомобиль с учётом метеорологических, климатических и дорожных условий.
Генерал-майор полиции также призвал автомобилистов не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, вести себя предельно осторожно на дорогах.
«Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и не создавать опасности как для себя, так и для окружающих», — цитирует Кузина kp.ru.
Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил, что в ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, важнее всего соблюдать скоростной режим.