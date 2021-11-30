Автоэксперт Славнов напомнил о важности соблюдения скоростного режима в ветреную погоду

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Автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил, что в ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, важнее всего соблюдать скоростной режим.
Автоэксперт Славнов напомнил о важности соблюдения скоростного режима в ветреную погоду
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Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями», — порекомендовал Славнов.

Он добавил, что рекомендует автовладельцам придерживаться скорости 50—60 км/ч.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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