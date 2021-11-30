Автоэксперт Славнов напомнил о важности соблюдения скоростного режима в ветреную погоду
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Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».
«Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями», — порекомендовал Славнов.
Он добавил, что рекомендует автовладельцам придерживаться скорости 50—60 км/ч.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.