Автоэксперт Славнов напомнил о важности соблюдения скоростного режима в ветреную погоду

Автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил, что в ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, важнее всего соблюдать скоростной режим.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями», — порекомендовал Славнов.

Он добавил, что рекомендует автовладельцам придерживаться скорости 50—60 км/ч.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.