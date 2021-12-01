Фонд Росконгресс представит социальные проекты на международном форуме #МыВместе

Фонд Росконгресс на площадке международного форума гражданских дел #МыВместе 2—5 декабря представит мастер-классы, проведёт презентации своих социальных, благотворительных и образовательных проектов, а также паблик-токи, викторины и AR-квест.

Мероприятие состоится в преддверии Дня добровольца (волонтёра).

«Специально для форума #МыВместе экспертами фонда была разработана и подготовлена оригинальная программа, охватывающая все направления социальной помощи для людей разных возрастов, которую оказывает организация: от работы общероссийской горячей линии до поддержки хосписа для детей и молодёжи», — заявила заместитель директора, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселёва.

В частности, запланированы мастер-классы по оказанию первой медпомощи, рукоделию, краудфандингу и его возможностям. Также будет представлен новый проект «Центр карьеры Росконгресс».

Кроме того, 5 декабря состоится церемония вручения международной премии #МыВместе.

Ранее сообщалось, что участниками волонтёрского движения #МыВместе стали и иностранные студенты.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».