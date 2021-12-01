Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать законы для признания Крыма российским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать дополнительные законы для признания Крыма российским.

«Для этого не надо ничего делать. Никаких законов принимать не надо. У Белоруссии не просто дипломатические отношения с Россией, а союзнические отношения», — приводит ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что даже странам, у которых нет такого формата отношений с Россией, не требуется принимать никаких специальных законов для этого.

По словам Лаврова, если страна взаимодействует с Россией, то «она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию».

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.