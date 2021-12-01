Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать законы для признания Крыма российским

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать дополнительные законы для признания Крыма российским.
Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать законы для признания Крыма российским
  • AP

«Для этого не надо ничего делать. Никаких законов принимать не надо. У Белоруссии не просто дипломатические отношения с Россией, а союзнические отношения», — приводит ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что даже странам, у которых нет такого формата отношений с Россией, не требуется принимать никаких специальных законов для этого.

По словам Лаврова, если страна взаимодействует с Россией, то «она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию».

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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