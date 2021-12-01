Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать законы для признания Крыма российским
- AP
«Для этого не надо ничего делать. Никаких законов принимать не надо. У Белоруссии не просто дипломатические отношения с Россией, а союзнические отношения», — приводит ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что даже странам, у которых нет такого формата отношений с Россией, не требуется принимать никаких специальных законов для этого.
По словам Лаврова, если страна взаимодействует с Россией, то «она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию».
Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.