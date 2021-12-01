В Петербурге высота сугробов достигла 19 сантиметров

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Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге к 1 декабря достигла 19 сантиметров.
В Петербурге высота сугробов достигла 19 сантиметров
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Интерфакс со ссылкой на синоптика Александра Колесова сообщил, что в Петербурге сугробы достигли высоты 19 см.

В Ленинградской области, как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, выпало до 30 см снега.

Ранее директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед Константин Терновой и кандидат медицинских наук врач-травматолог Артём Катулин рассказали в беседе с RT о наиболее частых травмах у россиян в зимний период, а также дали советы, как их предотвратить.

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