ФСБ задержала 85 подпольных оружейников

ФСБ России задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъято свыше 350 единиц оружия.

«Пресечена преступная деятельность 85 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В частности, изъято 353 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность группировки, незаконно легализующей мигрантов.