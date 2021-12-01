Почти 160 деревьев упало из-за сильного ветра в Москве
- АГН «Москва»
«Произошло падение 157 деревьев», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб города.
Отмечается, что упавшие деревья повредили 87 автомобилей.
По данным источника Интерфакса, две женщины пострадали в Москве из-за поваленных штормовым ветром деревьев. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причины рекордных осадков в Москве.
Также в Гидрометцентре предупредили о первой зимней метели в Москве 1 декабря.