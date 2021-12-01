Почти 160 деревьев упало из-за сильного ветра в Москве

В Москве зарегистрировано падение почти 160 деревьев из-за сильного ветра, повреждено около 90 автомобилей.

«Произошло падение 157 деревьев», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб города.

Отмечается, что упавшие деревья повредили 87 автомобилей.

По данным источника Интерфакса, две женщины пострадали в Москве из-за поваленных штормовым ветром деревьев. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причины рекордных осадков в Москве.

Также в Гидрометцентре предупредили о первой зимней метели в Москве 1 декабря.