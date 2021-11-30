Синоптик Шувалов назвал причины рекордных осадков в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причины рекордных осадков в Москве.

«Север и запад Европы накрывают холода, а, к примеру, на Балканах, в их южной части, сейчас очень тепло. И вот это тепло будет «выстреливать» раз в три-четыре дня по Крыму, по Кубани — и далее на Центральное Черноземье и Среднюю Волгу», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, следующий «заряд» столь сильных осадков и порывистого ветра ожидается примерно 4 декабря.

Как отметил Шувалов, во второй половине дня во вторник, 30 ноября, температура воздуха в столичном регионе опустится до -2...-4 °C, а сильные порывы ветра сохранятся до позднего вечера.

Ранее синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.