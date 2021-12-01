В Минпросвещения рассказали о ситуации со спортклубами в школах России
- РИА Новости
«Ключевое ядро в развитии детского спорта — это деятельность школьных спортивных клубов. Хочу напомнить, что к 2024 году мы должны завершить их создание во всех образовательных организациях», — приводит РИА Новости его слова.
Кравцов отметил, что в прошлом году министерство приступило к формированию перечня школьных спортивных клубов
«К настоящему моменту их зарегистрировано более 21 тыс.», — подытожил министр.
Ранее в Минпросвещения заявили, что вопрос введения QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не обсуждается