В Минпросвещения рассказали о ситуации со спортклубами в школах России

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Спортивный клуб должен появиться в каждой школе России к 2024 году. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, на данный момент в стране зарегистрировано более 21 тыс. таких учреждений.
В Минпросвещения рассказали о ситуации со спортклубами в школах России
  • РИА Новости

«Ключевое ядро в развитии детского спорта — это деятельность школьных спортивных клубов. Хочу напомнить, что к 2024 году мы должны завершить их создание во всех образовательных организациях», — приводит РИА Новости его слова.

Кравцов отметил, что в прошлом году министерство приступило к формированию перечня школьных спортивных клубов

«К настоящему моменту их зарегистрировано более 21 тыс.», — подытожил министр.

Ранее в Минпросвещения заявили, что вопрос введения QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не обсуждается

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