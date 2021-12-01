В России с 1 декабря проиндексировали пенсии

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В России 1 декабря произошла автоматическая индексация пенсий. Об этом информирует РИА Новости.

Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Прибавка также положена и пенсионерам, которые работали до августа 2021 года и уволились в последний летний месяц. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На автоматическое повышение выплат также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчёт.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса SuperJob, размер желаемой пенсии для жителей Москвы составляет около 48 тыс. рублей. 

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