Опрос: россияне назвали размер желаемой пенсии

Согласно данным опроса SuperJob, размер желаемой пенсии для жителей Москвы составляет около 48 тыс. рублей. Средний показатель по стране составил 43 тыс. рублей, превысив на 8% цифры прошлого года.

Об этом сообщает РБК.

В среднем 28% респондентов ответили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату. Больше других такого мнения придерживаются жители Кирова и Волгограда.

В свою очередь, Пермь возглавила список городов, жители которых рассчитывают на пенсии жить на собственные сбережения.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты.