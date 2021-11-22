Опрос: россияне назвали размер желаемой пенсии

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Согласно данным опроса SuperJob, размер желаемой пенсии для жителей Москвы составляет около 48 тыс. рублей. Средний показатель по стране составил 43 тыс. рублей, превысив на 8% цифры прошлого года.
Опрос: россияне назвали размер желаемой пенсии
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Об этом сообщает РБК.

В среднем 28% респондентов ответили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату. Больше других такого мнения придерживаются жители Кирова и Волгограда.

В свою очередь, Пермь возглавила список городов, жители которых рассчитывают на пенсии жить на собственные сбережения.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты.

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