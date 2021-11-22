Опрос: россияне назвали размер желаемой пенсии
- © Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Об этом сообщает РБК.
В среднем 28% респондентов ответили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату. Больше других такого мнения придерживаются жители Кирова и Волгограда.
В свою очередь, Пермь возглавила список городов, жители которых рассчитывают на пенсии жить на собственные сбережения.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты.