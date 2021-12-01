В ВС России сформировали сформировали первую роту из БМПТ «Терминатор»

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о формировании первого в Вооружённых силах России штатного подразделения, оснащённого боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

«В штат одного из танковых полков танковой дивизии военного округа введена первая в Вооружённых силах России штатная рота БМПТ из девяти боевых машин», — передаёт РИА Новости его заявление.

По словам Лапина, в июне будущего года года новая техника будет задействована в масштабных учениях, в которых будут исследовать возможности применения батальона БМПТ.

Отмечается, что ранее БМПТ «Терминатор» успешно прошли опытную эксплуатацию и освоение военными.

БМПТ надеются применять не только в общевойсковом бою, но и для решения широкого спектра задач в горах и населённых пунктах.

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