На юге России примут участие в учениях свыше десяти тысяч военных

Свыше 10 тыс. военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) примут участие в зимних учениях, которые пройдут на южных полигонах России. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов», — информирует ТАСС.

Отмечается, что в полевых условиях стартует зимний период обучения нового учебного года порядка трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.

«Боевое слаживание... организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на основе базовых полигонов для размещения личного состава развернулись автономные полевые лагеря АПЛ-500.

Ранее стало, что Военный совет Черноморского флота подвёл итоги учебного года. Экипажи кораблей провели около 250 различных учений, в ходе которых выполнили более 600 боевых упражнений.