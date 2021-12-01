На юге России примут участие в учениях свыше десяти тысяч военных

Короткая ссылка
Свыше 10 тыс. военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) примут участие в зимних учениях, которые пройдут на южных полигонах России. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов», — информирует ТАСС.

Отмечается, что в полевых условиях стартует зимний период обучения нового учебного года порядка трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.

«Боевое слаживание... организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на основе базовых полигонов для размещения личного состава развернулись автономные полевые лагеря АПЛ-500.

Ранее стало, что Военный совет Черноморского флота подвёл итоги учебного года. Экипажи кораблей провели около 250 различных учений, в ходе которых выполнили более 600 боевых упражнений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить