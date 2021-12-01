На юге России примут участие в учениях свыше десяти тысяч военных
«Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов», — информирует ТАСС.
Отмечается, что в полевых условиях стартует зимний период обучения нового учебного года порядка трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.
«Боевое слаживание... организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на основе базовых полигонов для размещения личного состава развернулись автономные полевые лагеря АПЛ-500.
Ранее стало, что Военный совет Черноморского флота подвёл итоги учебного года. Экипажи кораблей провели около 250 различных учений, в ходе которых выполнили более 600 боевых упражнений.