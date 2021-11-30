Опрос показал отношение родителей к идее переноса школьных уроков на более позднее время

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Сайт kp.ru провёл опрос, в ходе которого родители высказались об идее переноса уроков в школах и вузах на более позднее время.
Опрос показал отношение родителей к идее переноса школьных уроков на более позднее время
  • AP

По словам 43% респондентов, они готовы одобрить такое предложение: 19% сказали, что будут только рады, если у детей появится возможность выспаться, а 24% сообщили, что поддержат любую инициативу, полезную детям.

Ещё 22% участников исследования выразили мнение, что чем раньше человек встаёт, тем больше он успевает.

Как заявили 35% опрошенных, выспаться можно и в нынешних условиях, но ложиться нужно раньше.

В исследовании приняли участие 4,7 тыс. человек. Опрос проходил в соцсетях.

Ранее главный врач Детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».

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