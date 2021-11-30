Опрос показал отношение родителей к идее переноса школьных уроков на более позднее время
- AP
По словам 43% респондентов, они готовы одобрить такое предложение: 19% сказали, что будут только рады, если у детей появится возможность выспаться, а 24% сообщили, что поддержат любую инициативу, полезную детям.
Ещё 22% участников исследования выразили мнение, что чем раньше человек встаёт, тем больше он успевает.
Как заявили 35% опрошенных, выспаться можно и в нынешних условиях, но ложиться нужно раньше.
В исследовании приняли участие 4,7 тыс. человек. Опрос проходил в соцсетях.
Ранее главный врач Детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».