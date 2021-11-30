В Иркутской области завели дело по факту контрабанды леса в Китай
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на сайт Сибирского таможенного управления.
По имеющимся данным, злоумышленники незаконно перевезли через границу 1038 куб. м леса и лесоматериалов.
«Рыночная стоимость незаконно вывезенной древесины на момент декларирования товара составила более 6 млн 417 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.
Установлено, что фирма, зарегистрированная в Чунском районе, занималась противозаконным промыслом в мае — июне 2020 года.
В октябре сообщалось, что на Дальнем Востоке пресекли контрабанду в Китай трепанга и женьшеня на 85 млн рублей.