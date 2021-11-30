В Иркутской области завели дело по факту контрабанды леса в Китай

В Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на сайт Сибирского таможенного управления.

По имеющимся данным, злоумышленники незаконно перевезли через границу 1038 куб. м леса и лесоматериалов.

«Рыночная стоимость незаконно вывезенной древесины на момент декларирования товара составила более 6 млн 417 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

Установлено, что фирма, зарегистрированная в Чунском районе, занималась противозаконным промыслом в мае — июне 2020 года.

В октябре сообщалось, что на Дальнем Востоке пресекли контрабанду в Китай трепанга и женьшеня на 85 млн рублей.