Попова заявила о нарушении норм по тестированию на COVID-19 в ряде регионов

В некоторых российских регионах не соблюдается норма по тестированию россиян на коронавирус за 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С момента сдачи тестов пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается», — цитирует РИА Новости Попову.

Она призвала граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на горячую линию Роспотребнадзора, «чтобы была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом».

Ранее в Росздравнадзоре зарегистрировали систему экспресс-тестирования для выявления коронавирусной инфекции, разработанную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске.