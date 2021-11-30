Попова заявила о нарушении норм по тестированию на COVID-19 в ряде регионов
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«С момента сдачи тестов пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается», — цитирует РИА Новости Попову.
Она призвала граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на горячую линию Роспотребнадзора, «чтобы была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом».
Ранее в Росздравнадзоре зарегистрировали систему экспресс-тестирования для выявления коронавирусной инфекции, разработанную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске.