В аэропортах России организовано бесплатное тестирование на новый штамм COVID-19

В аэропортах России организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран с зафиксированными случаями омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

RT ведёт трансляцию.

«В аэропортах организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также из сопредельных африканских государств, КНР, Великобритании, а также других стран, которые уже объявили об обнаружении штамма», — заявила Попова.

Она добавила, что тестирование для прибывающих организовано бесплатно за счёт средств федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин призвал кабмин подготовить обновлённый план действий в связи с омикрон-штаммом.