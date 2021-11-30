В аэропортах России организовано бесплатное тестирование на новый штамм COVID-19
- Reuters
RT ведёт трансляцию.
«В аэропортах организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также из сопредельных африканских государств, КНР, Великобритании, а также других стран, которые уже объявили об обнаружении штамма», — заявила Попова.
Она добавила, что тестирование для прибывающих организовано бесплатно за счёт средств федерального бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин призвал кабмин подготовить обновлённый план действий в связи с омикрон-штаммом.