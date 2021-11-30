В аэропортах России организовано бесплатное тестирование на новый штамм COVID-19

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В аэропортах России организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран с зафиксированными случаями омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
В аэропортах России организовано бесплатное тестирование на новый штамм COVID-19
  • Reuters

RT ведёт трансляцию.

«В аэропортах организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также из сопредельных африканских государств, КНР, Великобритании, а также других стран, которые уже объявили об обнаружении штамма», — заявила Попова.

Она добавила, что тестирование для прибывающих организовано бесплатно за счёт средств федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин призвал кабмин подготовить обновлённый план действий в связи с омикрон-штаммом.

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