Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Он сообщил, что «вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 млн человек, это 426 тыс. в сутки».

«Всего вакцинированы на сегодняшний день более 70 млн граждан», — заявил министр.

Согласно данным на 30 ноября, в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.