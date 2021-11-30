Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России
- AP
Он сообщил, что «вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 млн человек, это 426 тыс. в сутки».
«Всего вакцинированы на сегодняшний день более 70 млн граждан», — заявил министр.
Согласно данным на 30 ноября, в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.