Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

«Если говорить о России, по ряду регионов мы видим стабилизацию ситуации, но в целом расслабляться нельзя. Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объёме», — сообщил Мишустин.

Согласно данным на 30 ноября, в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19.

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