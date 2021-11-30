Мурашко: число находящихся под наблюдением пациентов с COVID-19 снизилось на 13%

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Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением, сократилось на 13% на прошлой неделе. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Мурашко: число находящихся под наблюдением пациентов с COVID-19 снизилось на 13%
  • Reuters

RT вёл трансляцию.

«На прошлой неделе мы констатировании, что на 13% снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников в амбулаторной сети и в стационарной», — заявил Мурашко.

В настоящее время под наблюдением медицинских работников находятся 932 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал кабмин подготовить обновлённый план действий в связи с омикрон-штаммом коронавируса.

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