Мурашко: число находящихся под наблюдением пациентов с COVID-19 снизилось на 13%
- Reuters
RT вёл трансляцию.
«На прошлой неделе мы констатировании, что на 13% снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников в амбулаторной сети и в стационарной», — заявил Мурашко.
В настоящее время под наблюдением медицинских работников находятся 932 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал кабмин подготовить обновлённый план действий в связи с омикрон-штаммом коронавируса.