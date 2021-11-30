В Вологодской области продлили до 15 января режим повышенной готовности

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Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности в регионе, введённый из-за пандемии, до 15 января 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Антон Кольцов.
В Вологодской области продлили до 15 января режим повышенной готовности
  • © Мария Плотникова
  • РИА Новости

«Вологодская область продолжает находиться в двадцатке худших регионов по распространению инфекции», — цитирует ТАСС Кольцова.

Он уточнил, что власти приняли решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2022 года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 06:00.

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