В Вологодской области продлили до 15 января режим повышенной готовности

Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности в регионе, введённый из-за пандемии, до 15 января 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Антон Кольцов.

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РИА Новости

«Вологодская область продолжает находиться в двадцатке худших регионов по распространению инфекции», — цитирует ТАСС Кольцова. Он уточнил, что власти приняли решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2022 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 06:00.