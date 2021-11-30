Ущерб от хищений средств с банковских карт жителей ЯНАО превысил 206 млн рублей
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт региональной прокуратуры.
«В истекшем периоде 2021 года на территории региона зарегистрировано 1776 таких преступлений, ущерб от которых составил свыше 206 млн рублей. Количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается», — констатировали в прокуратуре.
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