Ущерб от хищений средств с банковских карт жителей ЯНАО превысил 206 млн рублей

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа за 2021 год зарегистрировали 1776 преступлений, связанных с хищением денег с карт жителей региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт региональной прокуратуры.

«В истекшем периоде 2021 года на территории региона зарегистрировано 1776 таких преступлений, ущерб от которых составил свыше 206 млн рублей. Количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается», — констатировали в прокуратуре.

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