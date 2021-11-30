В Забайкалье лётчики сдали экзамен по пилотированию Су-30СМ

Молодые лётчики в Забайкальском крае получили допуск к самостоятельному пилотированию многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Экзамен сдавали на аэродроме Домна под Читой, передаёт ОТР.

Пилоты тренировались управлять самолётами в сложных метеоусловиях, а также в тёмное время суток. Они выполняли сложные пилотажные элементы, отрабатывали действия на различных высотах, включая малые, и маневрирование при ведении учебного воздушного боя.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.