В Забайкалье лётчики сдали экзамен по пилотированию Су-30СМ
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Экзамен сдавали на аэродроме Домна под Читой, передаёт ОТР.
Пилоты тренировались управлять самолётами в сложных метеоусловиях, а также в тёмное время суток. Они выполняли сложные пилотажные элементы, отрабатывали действия на различных высотах, включая малые, и маневрирование при ведении учебного воздушного боя.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.