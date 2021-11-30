В Подмосковье в декабре пройдёт около 70 новогодних ярмарок

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что открытие новогодних ярмарок в регионе в преддверии 2022 года запланировано на 1 декабря.

Об этом информирует «Радио 1».

«1 декабря текущего года на территории муниципальных образований Московской области начнут работу тематические ярмарки, приуроченные к празднованию Нового года. Открытие первой новогодней ярмарки запланировано в городе Лыткарино, она пройдёт с 1 по 5 декабря», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Новогодние ярмарки пройдут в 34 городских округах. Всего в декабре планируется провести порядка 70 ярмарок — почти на 20 больше, чем в 2020 году.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится свыше 500 мероприятий.