В Петербурге не планируется проводить массовые мероприятия в новогодние праздники

Власти Санкт-Петербурга не намерены проводить массовые мероприятия в новогодние праздники. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Мы сместили фокус с новогодних мероприятий на украшение города, на то, чтобы город всеобъемлюще погрузился в праздник Нового года. Наша задача — чтобы праздник пришёл в каждый двор, чтобы праздник пришёл в каждый дом, чтобы горожанам не было необходимости приезжать в центр, чтобы они могли в своём районе погулять, отметить праздник. Новый год в первую очередь — это семейный праздник. Именно под этим фокусом мы рассматриваем празднование Нового года», — цитирует его РИА Новости.

Как добавил Пиотровский, власти понимают, «как сделать праздник безопасным».

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что эпидемическая обстановка в городе остаётся напряжённой, но контролируемой.